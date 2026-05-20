Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç anne ve çocuğunu altına aldı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 20.05.2026 16:54

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen anne Vildan D. ile oğlu Efe D.'ye çarpıp altına alarak sürükledi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan anne ve oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dehşet anları kameraya saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam
Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Kanal Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatma K. yönetimindeki 16 AK 345 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırımın önünde, yol kenarında bekleyen Vildan D. ile oğlu Efe D.'ye çarpıp, altına alarak sürükledi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile oğlu, vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ANNE VE OĞLUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Anne ile oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
