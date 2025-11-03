Bursa’da feci kaza: Motosikletli gencin durumu ağır!

Korkutan kaza, saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Göktuğ Ö. (22) idaresindeki motosiklet, park halindeyken dönüş yapmak için manevra yapan Emre S. (21) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ GENÇ YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, genç sürücü yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.