Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza: Otomobil ağaca çarptı! 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:47

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ağaca çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam
Feci kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Şilan Kızılveren

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. (27) ile Onur C.(24) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

