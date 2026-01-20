Bursa'da feci kaza: Otomobil ağaca çarptı! 2 ölü, 2 yaralı

Şilan Kızılveren

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. (27) ile Onur C.(24) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.