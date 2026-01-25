Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza! Otomobil bariyere çarptı: 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 25.01.2026 08:36 Son Güncelleme: 25.01.2026 08:44

Bursa'da feci kaza! Otomobil bariyere çarptı: 2 ağır yaralı

Bursa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
Bursa'daki kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde meydana geldi. Yiğitcan Erdem'in kontrolünü yitirdiği 16 AKG 029 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

