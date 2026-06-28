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Giriş Tarihi: 28.06.2026 13:35

Bursa'da feci kaza: Taksinin çarptığı avukat ağır yaralandı! Kaza kamerada

Bursa’da taksinin çarptığı Avukat Berşan Uğuş (23) ağır yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Bursa’da feci kaza: Taksinin çarptığı avukat ağır yaralandı! Kaza kamerada
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Kaza, 26 Haziran'da Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Ç.'nin kontrolünü yitirdiği taksi, yol kenarında bekleyen Avukat Berşan Uğuş'a çarptı. Uğuş, aracın altında kalarak bir süre sürüklendi. Çevredekiler, taksiyi kaldırarak Berşan Uğuş'u bulunduğu yerden çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uğuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berşan Uğuş'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü İsmail Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURSA

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Bursa'da feci kaza: Taksinin çarptığı avukat ağır yaralandı! Kaza kamerada
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