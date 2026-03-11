Bursa'da feci kaza: TIR'ın altına giren otomobil hurdaya döndü! Genç sürücü ağır yaralandı...

Kaza, saat 03.30 sıralarında Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi. Oktay S.'nin kullandığı otomobil, Yusuf Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdi.
GENÇ SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Oktay S., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.