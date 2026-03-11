Bursa'da feci kaza: TIR'ın altına giren otomobil hurdaya döndü! Genç sürücü ağır yaralandı...

GENÇ SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Oktay S., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.