Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza: TIR'ın altına giren otomobil hurdaya döndü! Genç sürücü ağır yaralandı...
Giriş Tarihi: 11.03.2026 08:56 Son Güncelleme: 11.03.2026 08:58

Bursa'da feci kaza: TIR'ın altına giren otomobil hurdaya döndü! Genç sürücü ağır yaralandı...

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Oktay S. (23), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Kaza, saat 03.30 sıralarında Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi. Oktay S.'nin kullandığı otomobil, Yusuf Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdi.

GENÇ SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Oktay S., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

