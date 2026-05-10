Bursa’da feci kaza! Yol kenarına savrulan otomobil elektrik direğine saplandı: Yaralılar var!

DİREK YOLA SAVRULDU
Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu. Otomobilin çarptığı elektrik direği ise yola devrildi.
MOTOSİKLET ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Kazanın hemen ardından aynı istikamette gitmekte olan Berkan E.P. (24) idaresindeki 16 BFG 616 plakalı bir motosiklet yol ortasına devrilen elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Eda K. ile yanında yolcu olarak bulunan Nida G.U.(18), motosiklet sürücüsü Berkan Eray P. İle arkasında yolcu olarak bulunan Oktay E.(35) yaralandı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Eda K.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.