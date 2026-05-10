Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da feci kaza! Yol kenarına savrulan otomobil elektrik direğine saplandı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:06

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan otomobil elektrik direğine çarparak tarlaya devrildi. Aynı yönde ilerlemekte olan motosiklet devrilen elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı. İşte detaylar…

Kaza sabah 06.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Eda K. (23) idaresindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkarak savruldu.

DİREK YOLA SAVRULDU

Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu. Otomobilin çarptığı elektrik direği ise yola devrildi.



MOTOSİKLET ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Kazanın hemen ardından aynı istikamette gitmekte olan Berkan E.P. (24) idaresindeki 16 BFG 616 plakalı bir motosiklet yol ortasına devrilen elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Eda K. ile yanında yolcu olarak bulunan Nida G.U.(18), motosiklet sürücüsü Berkan Eray P. İle arkasında yolcu olarak bulunan Oktay E.(35) yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Eda K.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kazada yola devrilen elektrik direği nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

