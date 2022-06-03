Bursa’da feci kaza! Yolcu minibüsü direğe çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kazada minibüste bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.