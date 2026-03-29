Bursa’da feci kazada can vermişti: 16 yaşındaki Zeynep’in acılı ailesinden vicdansız istek! ’Kızımı öldüren arabanın...’

SÜRÜCÜNÜN HIZI RAPORDA

Kaza ile ilgili savcılık soruşturması sırasında, bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi. Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi. Savcılık ifadesinde, 'Önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Efe Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür. Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82,8 kilometre/saat olduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.