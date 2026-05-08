Bursa’da feci kazada karar açıklandı! 4 yaşındaki oğlunun öldüğü kazada yaralanmıştı: O babaya hapis cezası

RAPORA İTİRAZ EDİLDİ

Soruşturmanın tamamlanması ile tutuksuz sanıklar Başaran ve baba Birol Bahadır hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle ayrı ayrı dava açıldı. Yargılama sürerken; Bahadır ailesinin avukatı Tuncay Özdemir, kazayı görmesine rağmen tanık olarak gösterilmeyen Cihan Y.'ye ulaştı. Mahkemede ifade veren Cihan Y., olay akşamı otomobiliyle seyir halindeyken sol tarafından hızlı bir şekilde geçen Hüseyin Başaran'ın kullandığı otomobilin, kavşakta kaza yaptığını söyledi. Bunun üzerine Asliye Ceza Mahkemesi dosyaların birleştirilmesine ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkine karar verdi. Birol Bahadır'ın avukatı Tuncay Özdemir'in, Adli Tıp Raporu'na itirazı sonrası yeniden rapor düzenlendi. Bu rapor doğrultusunda tali kusurlu olan sanık Hüseyin Başaran'ın asli kusurlu olduğu belirlendi.