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Giriş Tarihi: 10.4.2024 15:15

Bursa'da feci olay: 7 yaşındaki Naya metrelerce yükseklikten düştü!

Bursa'da 7 yaşındaki Naya Yousef, pencereden baktığı sırada dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten düşen ve binanın dışındaki tenteye çarparak küçük kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA
Bursa’da feci olay: 7 yaşındaki Naya metrelerce yükseklikten düştü!

Feci olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci kattaki evlerinin penceresinden bakan Suriye uyruklu Naya Yousef, iddiaya göre; dengesini kaybederek düştü.

Binanın altındaki dükkanın tentesine çarparak beton zemine düşen küçük kız, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yousef'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatılırken, küçük kızın anne ve babasının olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

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Bursa'da feci olay: 7 yaşındaki Naya metrelerce yükseklikten düştü!
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