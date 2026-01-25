Bursa’da feci olay: Babasını kurtarırken canından oldu!

Olay, saat 17.30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baba Seçkin Akpınar, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki su kuyusuna inerek kuyuyu temizlemek isterken, kuyudan sızan metan gazı nedeniyle fenalaştı.

O sırada kuyunun başına gelen Efe Akpınar, babasını fenalaştığını fark etti. Hemen 112'yi arayarak yardım isteyen Efe Akpınar, babasını çıkarmak için kuyuya indi ancak kendisi de metan gazından zehirlendi.

Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, baba ile oğlunu kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırılan baba-oğul tedaviye alındı.

17 yaşındaki Efe Akpınar, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Baba Seçkin Akpınar'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.