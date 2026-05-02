Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci olay: Kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 14:22

Bursa'da feci olay: Kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci olayda, 2 yaşındaki Alparslan A. oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek annesinin soba üzerinde hazırladığı kaynar su dolu kovaya düştü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Küçük çocuğun hayati tehlikesi sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Bursa’da feci olay: Kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!
Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Hülya A., soba üzerinde kaynattığı suyu kovaya doldurdu. Bu sırada odada oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., dengesini kaybederek kaynar su dolu kovaya düştü. Durumu fark eden anne, çocuğu kovadan çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede, çocuğun vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi. Alparslan A., annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
Bursa'da feci olay: Kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!
