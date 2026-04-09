Bursa'da film gibi operasyon! 500 bin TL'lik dev vurgun! Yüzlerce kamerayla izlenerek...
Giriş Tarihi: 9.04.2026 15:54

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde iki ayrı eve girerek 500 bin TL’lik soygun yapan hırsızın kimliği pes dedirtti! Hakkında 28 suç kaydı bulunan şüpheli 85 kamera ve 950 araçla izlenerek yakayı ele verdi. Öte yandan şüphelinin rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Beşevler ve 30 Ağustos mahallelerinde bulunan iki ayrı ikametin zemin katlarına giren şüphelinin, PVC pencereleri zorlayarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. Olayların aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 85 güvenlik kamerası ile 950 aracı incelemeye aldı.

28 SUÇ KAYDI İLE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde, 28 suç kaydı bulunan K.A. isimli şahsın hırsızlık olaylarını kırmızı renkli bir araçla gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin ayrıca daha önceden işlediği suçlardan dolayı 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Yakalanmamak için kız arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

