Bursa’da film gibi operasyon! 500 bin TL’lik dev vurgun! Yüzlerce kamerayla izlenerek...

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Beşevler ve 30 Ağustos mahallelerinde bulunan iki ayrı ikametin zemin katlarına giren şüphelinin, PVC pencereleri zorlayarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. Olayların aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 85 güvenlik kamerası ile 950 aracı incelemeye aldı.