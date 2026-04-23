Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Polis kargo aracını çalan hırsızı kilometrelerce kovaladı: Sıcak anlar kamerada…
Giriş Tarihi: 23.04.2026 12:33

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen polis-hırsız kovalamacası filmleri aratmadı. Çalışır haldeki kargo aracını çalan şüpheli, Plaka Tanıma Sistemi’ne takıldı. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü hızını alamayarak aracı bırakıp sürücü olarak kaçtı. Nefes kesen kovalamaca saniye saniye kameraya yansıdı. İşte o anlar…

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.F.U.'ya ait kargo aracı, sürücünün teslimat yaptığı sırada çalışır vaziyetteyken kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından çalındı. Aracının çalındığını fark eden sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bursa'da filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası kamerada | Video

PLAKA TANIMA SİSTEMİ'NE TAKILDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalınan aracı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli aracın güzergahı kısa sürede tespit edilirken, araç merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu girişindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı. Bunun üzerine ekipler muhtemel kaçış güzergahlarında tedbir aldı.



'DUR' İHTARINA UYMADI KİLOMETRELERCE KAÇTI

Şüpheli, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi ışıklarında polis ekiplerinin takibine girdi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, hızını artırarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında yaklaşık 20 kilometre boyunca nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Zaman zaman trafiği tehlikeye düşüren şüpheli, dar sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.



NEFES KESEN KOVALAMACAYA YAYA OLARAK DEVAM ETTİ

Kovalamaca sırasında polis ekiplerinin önüne atlayan bir aracın olmasını fırsat bilen şüpheli, ani bir manevrayla aracı ara sokağa çekti. Aracı terk eden zanlı, yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri ve polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA