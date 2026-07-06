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Giriş Tarihi: 6.07.2026 17:00

Bursa'da genç kıza jiletli saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayalıklarda oturan genç kız, iddiaya göre yanına gelen bir kadının jiletli saldırısına uğradı. Boynundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Bursa’da genç kıza jiletli saldırı: Şüpheli gözaltına alındı
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Olay, Mudanya ilçesi Paşa Beach mevkiindeki kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, G.K. isimli genç kız kayalıklarda oturduğu sırada yanına gelen N.B. isimli kadın, bir süre sohbet ettikten sonra cüzdanından çıkardığı jiletle genç kızın boynunu kesti. Ağır yaralanmaktan son anda kurtulan G.K.'nin şah damarına 1-2 santimetre mesafeden yara aldığı öğrenildi.

YARALI GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre, saldırının ardından N.B.'nin yanında bulunan erkek arkadaşı E.B. de yaralı haldeki genç kıza yumruk attı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da genç kıza jiletli saldırı: Şüpheli gözaltına alındı
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