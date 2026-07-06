Bursa’da genç kıza jiletli saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

YARALI GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre, saldırının ardından N.B.'nin yanında bulunan erkek arkadaşı E.B. de yaralı haldeki genç kıza yumruk attı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.