Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da genç kızların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 7.04.2026 01:30

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki genç kızın tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan kızlardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cankız Ç. (19) ile S.Y. (17), aynı erkekle arkadaşlık yaptıkları nedeniyle konuşmak üzere buluştu. İki genç kız arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında 2 genz kız da birbirlerini yaraladı. Bacağından yaralanan S.Y. yakındaki bir iş yerine sığınırken, Cankız Ç. ise olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Cankız Ç. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulunarak, hastaneye götürüldü.

Hafif yaralı olan Cankız Ç., tedavisinin ardından gözaltına alınırken, S.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

