Bursa’da gençlerin kavgası kamerada: Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:11

Bursa'da bir kafede, gençler arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akılalmaz olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında tartışma çıkan gençler, kısa sürede yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekerken, o anlar bir başka vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gençlerin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bazı kişilerin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

