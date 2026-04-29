Bursa’da hurda evde bulunmuştu: Minik Nazar’ın mutlu sonu! Kardeşiyle kavuşma anı yürekleri burktu...

REBECCA ALMANYA'YA DÖNDÜĞÜNDE 2 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Rebecca S. ile her gün telefonda görüntülü görüşen Nazar, 6 Nisan'da annesi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ziyaretine gelen kız kardeşi Emilia Zafira ile de ilk kez tanıştı. Rebecca S.'nin yakını, Nazar 1 yaşındayken babası Umut K. tarafından alıkonulduktan sonra Almanya'ya dönmek zorunda kalan Rebecca'nın 2 aylık hamile olduğunu ve Nazar ile Emilia'nın öz kardeş olduğunu söyledi. Rebecca S.'nin yakını, Nazar ve Emilia'nın tanıştıkları gibi birbirlerine sarılıp, kaynaştıklarını ve duygusal anlar yaşandığını da belirtti.