Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da ilginç olay! Yaptığı cezasız kalmadı: Ekipler tek tek toplattı!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 11:26

Bursa’da ilginç olay! Yaptığı cezasız kalmadı: Ekipler tek tek toplattı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ekipler sürücüyü cezasız bırakmadı. Bir sürücü aracında biriktirdiği izmaritleri yere atarken yakalandı. Zabıta ekipleri izmaritleri tek tek toplattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da ilginç olay! Yaptığı cezasız kalmadı: Ekipler tek tek toplattı!
  • ABONE OL

İnegöl ilçesi Yeni mahalle Zincirlikuyu caddesi üzerinde zabıta ekipleri devriye esansında çevreyi kirleten bir sürücüyü hemen fark etti. Aracının içinde biriktirdiği izmaritleri yere atan sürücü A.D.'yi yolda gören zabıta ekipleri hemen aracın yanına gitti.

İZMARİTLERİ YERDEN TOPLADI

Ekipler A.D.'yi uyararak izmaritleri yerden toplattırdı. Ardından sürücüye cezai işlem uygulandı.

"HEM ÇEVREYİ TEMİZLETTİK HEM DE CEZAİ İŞLEM UYGULADIK"

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Çevre zabıta ekiplerimiz devriye esnasında yere çöp atan bir vatandaşa gerekli müdahalede bulundu. Kirleten temizler anlayışıyla hem çevreyi temizlettik hem de cezai işlem uyguladık" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da ilginç olay! Yaptığı cezasız kalmadı: Ekipler tek tek toplattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA