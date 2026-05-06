Bursa’da ilginç olay! Yaptığı cezasız kalmadı: Ekipler tek tek toplattı!

"HEM ÇEVREYİ TEMİZLETTİK HEM DE CEZAİ İŞLEM UYGULADIK"



İnegöl Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Çevre zabıta ekiplerimiz devriye esnasında yere çöp atan bir vatandaşa gerekli müdahalede bulundu. Kirleten temizler anlayışıyla hem çevreyi temizlettik hem de cezai işlem uyguladık" ifadelerine yer verildi.

