Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da inşaat işçileri arasında sopalı yumruklu kavga: 5 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 9.05.2026 14:50

Bursa'da inşaat işçileri arasında sopalı yumruklu kavga: 5 şüpheli yakalandı

Bursa İnegöl'de inşaat işçileri arasında çıkan 5 kişinin yaralandığı sopalı-yumruklu kavga, kameraya yansıdı.

DHA
Bursa’da inşaat işçileri arasında sopalı yumruklu kavga: 5 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Olay, saat 11.30 sıralarında, Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki site inşaatında meydana geldi. İşçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 20 işçinin karıştığı kavgada taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İkram D. (52), sağlıkçılar tarafından ambulansa alınırken, bazı işçiler ise yaralıya saldırmaya devam etti. Ambulans şoförü kapıları kapatıp, bölgeden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada yaralanan Miraç M. (21), İshak M. (22), Mahsun D. (19) ve Servet D. (17) ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#İNEGÖL #BURSA #İNEGÖL DEVLET HASTANESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da inşaat işçileri arasında sopalı yumruklu kavga: 5 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA