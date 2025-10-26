Bursa’da intikam pususu! Kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü 3 yıl sonra tüfekle vurdu

YARALANAN ŞAHIS TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Barış A., yaralandı. Şüpheli ise geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Barış A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.