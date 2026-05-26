Bursa’da iş kazası: Üzerine iş makinesi devrildi!

Olay, Akhisar Mahallesi Eski Bursayolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Mehmet Akif A.'nın (65) bacaklarına çalışma sırasında makine devrildi.
Yaralanan işçi acı içerisinde yerde kalırken, çalışma arkadaşları 112 Acil Servis çağrı merkezine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.