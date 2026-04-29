Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da iş yerinde kanlı pusu: Motosikletten ateş açtılar!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 16:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet D. (51), aracını tamir için getirdiği iş yerinde motosikletli 2 kişinin tüfekli saldırısında ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Sinanbey Mahallesi 22'nci Metal Sokak'ta faaliyet gösteren oto tamir dükkanında meydana geldi. İş yerine motosikletle gelen henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şüpheli, burada, otobüsünü tamir için getiren Ahmet D.'ye tüfekle ateş etti.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Ahmet D., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı, saldırganlar ise motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

