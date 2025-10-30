Bursa’da kaçak içki can aldı

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 55 yaşındaki Rojbin Z., yaşamını yitirdi. Olay, önceki akşam Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alan Rojbin Z. evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Rojbin Z. hayatı kaybetti. Rojbin Z.'nin kaçak içkiden zehirlendiği tahmin ediliyor. Rojbin Z.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri de kaçak içki ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma başlattı.