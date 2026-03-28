Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kadınların otobüsteki yer kavgası kamerada: Şoförün bile kolunu ısırdılar!
Giriş Tarihi: 28.03.2026 10:55 Son Güncelleme: 28.03.2026 11:09

Bursa’da seyir halindeki belediye otobüsünde iki kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen şoför, tarafların saldırısına uğrayarak kolundan ısırıldı. Olay, yolcular arasında paniğe neden oldu.

İHA Yaşam
Bursa'da seyir halindeki bir otobüste yolculuk yapan iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmak isteyen otobüs şoförü araya girerken beklenmedik bir olay yaşandı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ŞOFÖRE SALDIRDI

Tartışan kadınlar, kendilerini ayırmaya çalışan şoförün kolunu ısırdı. O anlar otobüste bulunan diğer yolcuların hayretleri içerisinde yaşandı.
Yaşanan arbede sırasında otobüste kısa süreli panik yaşanırken, diğer yolcuların müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Otobüste şoke eden kavga: Şoförün kolunu ısırdı! | Video

