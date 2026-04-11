Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kan donduran cinayet! Altın için vahşice öldürüldü: Güvendiği isim katili çıktı
Giriş Tarihi: 11.04.2026 16:32 Son Güncelleme: 11.04.2026 17:13

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Cuma namazına giden eşinin ardından evde tek başına kalan 65 yaşındaki Fatma Ekinci, güvendiği kişi tarafından vahşice öldürüldü. Zanlının altınlar için kan döktüğü ve Ekinci’nin tanıdığı olduğu ortaya çıktı. Eve dönen koca hayatının en büyük kabusunu yaşadı. İşte detaylar ve zanlının şok itirafı…

Olay, dün Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nihat Ekinci (69), cuma namazını kılmak üzere camiye gitmek için evden ayrıldı. Namazdan sonra eve dönen Ekinci, eşi Fatma Ekinci'yi yerde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

ALTIN İÇİN VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Ekipler yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Ekinci'nin, boğazının kesilerek öldürüldükten sonra evde bulunan yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyasının çalındığını belirledi.

O GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Fatma Ekinci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayeti aile ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen ilçede bilgisayar tamirciliği yapan Erdi B.'nin işlediğini saptadı.

EVİNDE ÇALDIĞI ALTINLARLA YAKALANDI

Şüpheli, gece saatlerinde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada öldürülen Fatma Ekinci'ye ait altın ve ziynet eşyaları bulundu.

Emniyete götürülen Erdi B.'in ifadesinde Fatma Ekinci'nin kızı ile olan ilişkisinden dolayı 'damat adayı' olduğunu öne sürdüğü bildirildi.

KANLI BIÇAĞI ÇÖP KONTEYNERİNE ATMIŞ

Nihat Ekici'nin cuma namazına gideceğini bildiğini, altınların nerede saklandığından haberdar olduğunu belirten Erdi B., cinayetin ardından üzerinde kan bulunan kıyafetler ile olayda kullandığı bıçağı farklı mahallerde çöp konteynerine attığını itiraf etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis, çöp konteynerinden bulup çıkardığı kanlı kıyafet ve cinayette kullanılan bıçağı Cumhuriyet savcılığına teslim etti.

