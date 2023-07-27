Bursa’da kanlı gece: Eşini bıçakladı kayınbiraderleri dövdü!

Hakan K., yanında bulunan bıçakla, eşini sol kolundan yaralı. Cansu K.'nin erkek kardeşleri ise bunun üzerine Hakan K.'yi darbetti. Hakan K. de saldırı sonucu yaralandı. Yaralı çift, ayrı ayrı özel araçlarla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kendisini darbedenlerden şikayetçi olmayan Hakan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...