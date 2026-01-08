Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da kardeş dehşeti: Ağabeyini sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 8.01.2026 10:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İsmail D. (19), tartıştığı ağabeyi Fatih D.'yi (23) sokak ortasında bacağından bıçakladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Akılalmaz olay, saat 03.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Fatih D. ile kardeşi İsmail D. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

AĞABEYİNİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Ağabey-kardeşi, yanlarındaki arkadaşları ayırmaya çalıştı. İsmail D., yanındaki bıçakla ağabeyini sol bacağından bıçakladı. İsmail D. kaçarken, Fatih D. ise özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

