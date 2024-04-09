Bursa’da kaza: Mezarlık ziyaretine giden teyze-yeğen ağır yaralı!

Kazada, teyze ile yeğeni ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.