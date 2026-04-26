Bursa’da kontak anahtarı üzerinde bırakılan kargo aracını çalan 2 şüpheli yakalandı!

ÖZEL EKİP YAKALADI

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu, 42 farklı noktadaki 100 saatin üzerinde güvenlik kamerası görüntüsü saniye saniye izlendi. Yaya olarak kaçarken görüntülenen şüphelilerin 25 ayrı suç kaydı bulunan S.A. ile 17 suç kaydı bulunan B.Ş. olduğu tespit edildi. 2 şüpheli saklandıkları yerde yakalandı. Araçtan çaldıkları cep telefonu ile çok sayıda kargo ürünü de ele geçirildi. Cep telefonu ile kargo ürünleri Ö.F.U.'ya teslim edildi.

