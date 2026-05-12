Bursa’da kontrolü görünce aracını çorbacıya çekti! Alkollü sürücüden akılalmaz savunma: ‘Aracı ben mi sürüyordum’

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda kurdukları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı mevkiinde alkol denetimi yapan ekipleri gören 16 ASJ plakalı otomobil sürücüsü, bir an ne yapacağını şaşırarak uygulama noktasının 200 metre gerisindeki çorbacının önüne aracını park etti.
"ARABAYI BEN KULLANMIYORUM AĞABEY"
Durumu fark eden ekipler, aracın yanına giderek sürücüyü tespit etti. Ekip otosunun başına getirilen S.D., ilk önce alkolmetreyi üflemek istemedi. Sonrasında ise "Arabayı ben kullanmıyorum ağabey" diyerek ekiplere sitem eden S.D., bu sefer de görüntü alan gazeteci ile tartışmaya girdi.