Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kontrolü görünce aracını çorbacıya çekti! Alkollü sürücüden akılalmaz savunma: ‘Aracı ben mi sürüyordum’
Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:29

Bursa’da gece saatlerinde meydana gelen akılalmaz olay şok etti. Ana yol üzerindeki uygulama noktasını gören araç sürücüsü otomobili denetim noktasının 200 metre gerisindeki çorbacıya park etti. Uyanık sürücü yakayı ele verince aracı kullanmadığını iddia ederek gazetecilere sitem etti. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda kurdukları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı mevkiinde alkol denetimi yapan ekipleri gören 16 ASJ plakalı otomobil sürücüsü, bir an ne yapacağını şaşırarak uygulama noktasının 200 metre gerisindeki çorbacının önüne aracını park etti.

"ARABAYI BEN KULLANMIYORUM AĞABEY"

Durumu fark eden ekipler, aracın yanına giderek sürücüyü tespit etti. Ekip otosunun başına getirilen S.D., ilk önce alkolmetreyi üflemek istemedi. Sonrasında ise "Arabayı ben kullanmıyorum ağabey" diyerek ekiplere sitem eden S.D., bu sefer de görüntü alan gazeteci ile tartışmaya girdi.

"BENİ NİYE ÇEKİYORSUN, ARACI BEN Mİ SÜRÜYORDUM"

"Beni niye çekiyorsun, aracı ben mi sürüyordum" diye gazeteciye bağıran sürücü, polis memurunun "İtiraz edebilirsin" demesiyle birlikte adeta çılgına döndü. Alkolmetreyi üfleyen sürücü 1.35 promil alkollü çıktı.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Polislerle münakaşa yaşayan alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Araç, alkolsüz sürücüye teslim edilirken, S.D. ise ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #ALKOLLÜ SÜRÜCÜ

