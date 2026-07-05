Bursa’da korku dolu anlar! İki kişilik uçağın iniş takımları açılmadı, alarm durumu verildi

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sularında Bursa semalarında uçan iki kişilik uçağın tekerleklerinin açılmadığı yönünde yapılan ihbar üzerine Yunuseli Havalimanı'nda acil durum prosedürü devreye alınıp itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri alarma geçirildi. Kule kontrolünde uçak, acil gerçekleştirdi.