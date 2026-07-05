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Giriş Tarihi: 5.07.2026 21:10

Bursa'da korku dolu anlar! İki kişilik uçağın iniş takımları açılmadı, alarm durumu verildi

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda iki kişilik bir uçağın iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine acil durum prosedürleri devreye sokuldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuz haline geçirilirken, kontrollü şekilde iniş yapan uçak ardından hangara çekildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İHA Yaşam
Bursa’da korku dolu anlar! İki kişilik uçağın iniş takımları açılmadı, alarm durumu verildi
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Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sularında Bursa semalarında uçan iki kişilik uçağın tekerleklerinin açılmadığı yönünde yapılan ihbar üzerine Yunuseli Havalimanı'nda acil durum prosedürü devreye alınıp itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri alarma geçirildi. Kule kontrolünde uçak, acil gerçekleştirdi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PİSTE İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sonrasında ise güvenli şekilde hangara çekildi. Olayda uçakta tek başına olan pilotun yara almadığı belirtildi. Uçakta yaşanan sensör arızası sebebiyle pilotun uçağın iniş takımlarını simgeleyen 3 yeşil ışığı göremediği bu sebeple tekerleklerin açılmadığını düşünerek acil iniş istediği öğrenildi. Kulenin devreye girmesiyle tekerlerinin açıldığı belirlenen uçak kontrollü şekilde piste iniş gerçekleştirdi.

UÇUŞ TRAFİĞİNDE KESİNTİ OLMADI

Olayın ardından havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşansa da uçuş trafiğinde kesinti olmadı. İhbar sonrası hızlı müdahale, havacılık güvenliği açısından kritik bir örnek teşkil etti.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA

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Bursa'da korku dolu anlar! İki kişilik uçağın iniş takımları açılmadı, alarm durumu verildi
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