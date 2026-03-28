Bursa’da korku dolu anlar! "Yan bakma" tartışması büyüdü:16 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklandı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. ile A.K. (16) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
LİSELİ GENÇLERİN YAN BAKMA GERİLİMİ KANLI BİTTİ
Kavga sırasında T.Y., yanında bulunan bıçakla A.K.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGANLAR KISKIVRAK YAKALANDI
Olayla bağlantısı olduğu belirlenen yaşı küçük T.C.B. ve yaşı büyük olduğu öğrenilen A.T. ile bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren T.Y., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.