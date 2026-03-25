Bursa’da korkunç kaza! Motosikletlinin metrelerce savrulduğu dehşet anları kameraya böyle yansıdı

Giriş Tarihi: 25.03.2026 09:56 Son Güncelleme: 25.03.2026 10:10

Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde virajı alamayan motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü kaza, araç kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü virajı alamayınca yalpaladı. Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek yola savruldu.


METRELERCE SAVRULAN KAZAZEDE HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KORKUNÇ KAZA ANBEAN ARAÇ KAMERASINDA!
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Bursa'da motosiklet kazası! Sürücü yola böyle savruldu | Video

