Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da korkunç olay! Çim biçerken dehşeti yaşadı: 3 parmağı koptu!
Giriş Tarihi: 28.05.2026 16:15

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada çim biçme makinesiyle çalışan genç ayağını çalışan makineye kaptırdı. 3 parmağı kopan yaralı dikilebilmesi için hastaneye sevk edildi. İşte detaylar…

Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Mezit Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Furkan K. (24), evinin bahçesindeki çimleri çim biçme makinesiyle biçmeye başladı. Genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ ayağını çalışan makineye kaptırdı.

3 PARMAĞI KOPAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sağ ayağındaki 3 parmağı kopan genç, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kopan parmaklarının dikilebilmesi için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

