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Giriş Tarihi: 12.9.2024 12:27

Bursa'da korkunç olay: Sahilde oturduğu sırada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahilde otururken, yanına yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş edilen 25 yaşındaki Süleyman Şahin hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.A. yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

DHA
Bursa’da korkunç olay: Sahilde oturduğu sırada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!

Korkunç olay, dün saat 20.30 sıralarında Bursa'da meydana geldi. Süleyman Şahin, iddiaya göre sahilde oturduğu sırada, yanına yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Şahin, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli otomobille uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, bu sabah hayatını kaybetti. Otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da korkunç olay: Sahilde oturduğu sırada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
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