Bursa’da korkutan yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

Bursa'daki yangın, saat 05.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kıvılcam Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER BİR KİŞİYİ KURTARDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı apartmanı tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede mahsur kalan 1 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yanan dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.