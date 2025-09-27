Bursa’da korkutan yangın: Alevlerle mücadele sürüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Akçasusurluk köyüne ilerleyen yangın nedeniyle jandarma bölgedeki evleri güvenlik amaçlı boşalttı. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Havanın kararması nedeniyle hava araçlarının kullanılamadığı yanğına müdahale etmek için bölgeye hızla itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.