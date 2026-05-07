Giriş Tarihi: 7.05.2026 15:02

Bursa'da korkutan yangın! Mahsur kalan anne ile otizmli kızı komşuları kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Gülnara N. (45) ile otizmli kızı Dinara R. (16) komşuları tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ile kızı hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Fatih Mahallesi Özçakmak Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Saç kurutma makinesinin patlamasıyla çıktığı iddia edilen yangında evi duman kapladı.

ANNE İLE OTİZMLİ KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Mahsur kalan Gülnara N. ile otizmli kızı Dinara R., komşularının tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ile kızı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tedaviye alınan Gülnara N. ve Dinara R.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, evde hasar meydana geldi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
