Bursa’da korkutan yangın! Park halindeki araç alev topuna döndü

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. MOTOR ANİDEN ALEV ALDI Edinilen bilgilere göre, park halindeki 16 BNV 496 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ Bir anda yükselen alevler aracı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.