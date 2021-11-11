Bursa’da kuyumcu soygunu: 100 bin liralık ziynet çalıp kaçtı

Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesinde faaliyet gösteren kuyumcu 37 yaşındaki Faruk K, dükkana gelen yüzü maskeli ve kapüşonlu şahsı görünce neye uğradığını şaşırdı. Belinden silah çıkaran ve Faruk K'yı tezgahın kenarına iterek tehdit eden soyguncu, tezgahtaki tüm altın ve ziynet eşyalarını çalarak yanında getirdiği çantaya doldurdu.

KAÇARKEN BİLEZİKLERİ DÜŞÜRDÜ

Silahını Faruk K, ya doğrultan ve doldurduğu çantayla koşarak dükkandan kaçan soyguncu, kaçarken altın bileziklerin bir kısmını düşürdü. Dükkanda bulunan imitasyon altınları bile çalan şahıs kayıplara karıştı. Kuyumcu Faruk K, hırsızın kaçmasının ardından durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, soyguncunun kaçış güzergahında çalışma başlattı. İş yerinde soyguncuya ait bir parmak izi aranırken şüpheli şahsın 150 gram gerçek altın 150 gramda imitasyon altın çaldığı belirlendi.