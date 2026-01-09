Bursa’da kuyumcuda akılalmaz olay: Silahla soyguncuyu azarlayarak kaçırdı! O anlar kamerada

BAĞIRIP, AZARLADI

Bir müşterisi ile ilgilendiği sırada yaşanan soygun girişimi karşısında soğukkanlılığını koruyan S.A., duruma öfkelendi. S.A., kendisine silah doğrultan şüpheliyi bağırıp, azarladı. S.A.'nın tepkisi sonrası panikleyen U.T., dükkandan koşarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.