Bursa’da müdür dehşetinde yeni gelişme: 11 yaşındaki çocuğu fırlatmıştı! Cumhuriyet savcısına ifade verdi

MİLLİ EĞİTİM'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle ilgili okulda görev yapan okul müdür vekili görevden alınmış; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda kaymakamlık makamınca görevden uzaklaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve yakından takip edilmektedir. Soruşturmanın seyri ve sonucu hakkında kamuoyu, gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilecektir" denildi.