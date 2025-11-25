Bursa’da Mustafa’yı 5 kurşunla katletmişti: Katil zanlısı yakalandı! ’Hakkımda ileri geri konuşuyordu’

Dehşete düşüren olay, 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Y. ve Muhammet G., bir otomobille Mustafa Tokgöz'ün işlettiği tostçunun önüne geldi. Araçtan inen Mustafa Y. ve Muhammet G. ile Tokgöz arasında tartışma çıktı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa Y., yanındaki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı. Mustafa Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.