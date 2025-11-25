Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da Mustafa'yı 5 kurşunla katletmişti: Katil zanlısı yakalandı! 'Hakkımda ileri geri konuşuyordu'
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı Mustafa Tokgöz'ü (33) öldüren Mustafa Y. (32) yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "Benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik." dediği öğrenildi.

Dehşete düşüren olay, 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Y. ve Muhammet G., bir otomobille Mustafa Tokgöz'ün işlettiği tostçunun önüne geldi. Araçtan inen Mustafa Y. ve Muhammet G. ile Tokgöz arasında tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa Y., yanındaki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı. Mustafa Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Mustafa Y.'nin otomobili Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Y.'yi olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

'DENK GELDİK'

Emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

