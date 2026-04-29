Giriş Tarihi: 29.04.2026 18:06

Bursa’da müzik öğretmeninin sır ölümü: Okul pansiyonunda bulundu!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 36 yaşındaki müzik öğretmeni Anıl Karakuzu geceyi nöbetçi öğretmen olarak geçirdiği pansiyonda sabah ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Anıl karakuzu, geceyi nöbetçi öğretmen olarak geçirdi. Sabah saatlerinde kendisinden haber alınamayan Anıl Karakuzu'nun hayatından endişe eden pansiyon görevlileri saat 12.30'da odasına girdi.

Karakuzu'yu hareketsiz bulan görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri, bekar olan Anıl Karakuzu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyku apnesi rahatsızlığı olan Karakuzu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karacabey Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

