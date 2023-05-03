Bursa’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Bursa’da Yenilecek Yemekler

Bursa'da ne yenir sorusunu araştırırken bölgenin kültürel özellikleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Bursa'da hangi tatlı yenir gibi sorulara cevap bulmanız, damak tadınızın da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bursa'da yemek yenecek yerler için lezzeti ile öne çıkan restoranları araştırabilirsiniz. Bursa'nın hangi yemeği meşhur sorusunun cevabını bulmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bursa'da Ne Yenir?

Bursa, Osmanlı Devleti'ne de başkentlik yapmış, ülkemizin en özel şehirlerinden biridir. ülkemizin en ünlü lezzetlerinin de bu şehirde olması tesadüf değildir. Bursa sofrası olarak tescillenmiş lezzetler, ülke genelinde çok meşhurdur. Bu şehirde bulunduğunuz esnada aşağıdaki tatları denemenizi tavsiye ediyoruz.

İskender kebap

Pideli kebap

İnegöl köfte

Tahinli pide

Bursa'da bulunduğunuz esnada denemeniz gereken çok lezzetli tatlılar da vardır. Bu kapsamda ön plana çıkan tatlılar aşağıda sıralanmıştır.

Cevizli lokum

Cennet baklavası

Höşmerim

Kestane şekeri

Bursa'nın Hangi Yemeği Meşhur?

Bursa denildiğinde akla gelen lezzetlerin başında İskender kebap gelir. Ülkemizin her bir bölgesinde yapılan İskender kebap, büyük küçük herkes tarafından severek tüketilir. Bunun yanında Bursa denildiğinde akla gelenlerden biri de "dönen kebap"tır. Koyun ya da kuzu eti kullanılarak hazırlanan bu kebabın bu ismi almasının nedeni, hazırlandıktan sonra etrafının lavaş ile sarılmasıdır. Kebabın üzerine Uluda yaylalarından toplanan kekik ve otlar konur. Yoğurt, domates sosu ve tereyağı ile servis edilen bu yemek Bursa'nın tescilli lezzetleri arasındadır.