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Giriş Tarihi: 3.5.2023 16:02 Son Güncelleme: 3.5.2023 16:04

Bursa’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Bursa’da Yenilecek Yemekler

Bursa, ülkemizin en gelişmiş ve tarihi zenginliğe sahip olan şehirlerden biridir. Bursa’da ne yenir sorusu da bu şehri gezenlerin merak ettiği bir konudur. Bursa’da hangi tatlı yenir gibi sorular, şehirde bulunanların özellikle üzerinde durduğu konular arasındadır. Bursa’da yemek yenecek yerler de üzerinde durulması gereken konular arasındadır. Bursa’nın hangi yemeği meşhur sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Bursa’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Bursa’da Yenilecek Yemekler

Bursa'da ne yenir sorusunu araştırırken bölgenin kültürel özellikleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Bursa'da hangi tatlı yenir gibi sorulara cevap bulmanız, damak tadınızın da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bursa'da yemek yenecek yerler için lezzeti ile öne çıkan restoranları araştırabilirsiniz. Bursa'nın hangi yemeği meşhur sorusunun cevabını bulmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bursa'da Ne Yenir?

Bursa, Osmanlı Devleti'ne de başkentlik yapmış, ülkemizin en özel şehirlerinden biridir. ülkemizin en ünlü lezzetlerinin de bu şehirde olması tesadüf değildir. Bursa sofrası olarak tescillenmiş lezzetler, ülke genelinde çok meşhurdur. Bu şehirde bulunduğunuz esnada aşağıdaki tatları denemenizi tavsiye ediyoruz.

  • İskender kebap
  • Pideli kebap
  • İnegöl köfte
  • Tahinli pide

Bursa'da bulunduğunuz esnada denemeniz gereken çok lezzetli tatlılar da vardır. Bu kapsamda ön plana çıkan tatlılar aşağıda sıralanmıştır.

  • Cevizli lokum
  • Cennet baklavası
  • Höşmerim
  • Kestane şekeri

Bursa'nın Hangi Yemeği Meşhur?

Bursa denildiğinde akla gelen lezzetlerin başında İskender kebap gelir. Ülkemizin her bir bölgesinde yapılan İskender kebap, büyük küçük herkes tarafından severek tüketilir. Bunun yanında Bursa denildiğinde akla gelenlerden biri de "dönen kebap"tır. Koyun ya da kuzu eti kullanılarak hazırlanan bu kebabın bu ismi almasının nedeni, hazırlandıktan sonra etrafının lavaş ile sarılmasıdır. Kebabın üzerine Uluda yaylalarından toplanan kekik ve otlar konur. Yoğurt, domates sosu ve tereyağı ile servis edilen bu yemek Bursa'nın tescilli lezzetleri arasındadır.

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Bursa’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Bursa’da Yenilecek Yemekler
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