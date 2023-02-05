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Giriş Tarihi: 5.2.2023 22:18

Bursa’da okullara kar tatili

Bursa'da başlayan ve aralıksız devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da okullara kar tatili

Bursa'da başlayan, gece boyu ve yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Bursa'da da tatile neden oldu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa genelinde tüm okulların kar nedeniyle bir gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Meteorolojik son verilere göre ilimizde bu gece ve yarın gün boyu yoğun kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle buzlanma beklendiğinden 06 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

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Bursa’da okullara kar tatili
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