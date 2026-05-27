Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da ölümden döndü! Nefes borusuna et kaçtı: Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Giriş Tarihi: 27.05.2026 13:36

Bursa'da ölümden döndü! Nefes borusuna et kaçtı: Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bursa'da, kurbanlık seçmek için gittiği çiftlikte ikram edilen et nefes borusuna kaçan vatandaş, çiftlik sahibi Hakkı Akgün tarafından yapılan Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Bursa’da ölümden döndü! Nefes borusuna et kaçtı: Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
  • ABONE OL

Olay, 14 Mayıs'ta Nilüfer ilçesindeki çiftlikte meydana geldi. Kurbanlık seçmek için çiftliğe gelen vatandaş, ikram edilen eti yerken nefes borusuna kaçtı. Panik içerisinde ayağa kalkan ve elindeki içeceği içmeye çalışan vatandaş, yanında duran kişiye el işaretiyle tıkandığını anlatmaya çalıştı.

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Durumu fark eden çiftlik sahibi Hakkı Akgün, müşterisine Heimlich manevrası uyguladı. Vatandaşın yeniden nefes alması sağlanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da ölümden döndü! Nefes borusuna et kaçtı: Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA