Giriş Tarihi: 26.9.2025 23:47 Son Güncelleme: 27.9.2025 00:00

Bursa’da orman yangını! Yerleşim yerleri tahliye edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerlerken, vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Öte yandan, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

İHA Yaşam
Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi.

Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı.

Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

ALEVLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği bölgede ekipler canla başla mücadele ediyor.

Havanın kararması nedeniyle hava araçları müdahaleye katılamazken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

